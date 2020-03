Rendons hommage à ces hommes et ces femmes (PHOTOS)

Etat d’urgence ou pas, nous continuerons à faire nos courses essentielles comme en temps normal, à remplir nos paniers, régler nos courses au plus vite pour rentrer ensuite nous confiner en sécurité. Eux, ne s’enfermeront pas.

Depuis que l’alerte est lancée : ils se lèvent encore plus tôt et rentrent encore plus tard. Ils travaillent encore plus intensément pour remplir les stocks, disposer les étals, s’occuper des rayonnages…

C’est à ces hommes et ces femmes que Marjane a tenu à rendre hommage. Son personnel est en effet à pied d’œuvre depuis des jours, afin que les clients ne manquent de rien. Employés, hôtesses de caisses, managers, comptables, secrétaires, bouchers, boulangers… ils sont aussi inquiets que les autres citoyens. Mais, même sous tension, c’est avec leur sourire et leur patience qu’ils accueilleront le client tous les jours, dans toutes les conditions.

A ce titre, l’enseigne Marjane se dit reconnaissante à ces hommes et ces femmes, qui mettent tout en œuvre « afin que nous puissions nous

ravitailler et vivre en société le plus sereinement en moment d’interrogations ».