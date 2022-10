Rendez-vous pour le visa schengen: le phénomène des intermédiaires arrive au Parlement

Hamid Darrak, membre du groupe parlementaire de l’Union socialiste des forces populaires(USFP),à la Chambre des représentants, a alerté sur ce phénomène d’intermédiaires qui spéculent sur les rendez-vous d’obtention du visa Schengen, en contrepartie de sommes importantes d’argent sonnant et trébuchant.

De même que le député du parti de la Rose à demandé au ministre de l’Intérieur de remettre de l’ordre en mettant un terme à ce chantage cupide et perpétré au vu et au su de tout le monde.

Et dans une question écrite adressée à Abdelouafi Laftit, le membre de la Commission du contrôle des finances publiques, à la Chambre des représentants, a rappelé qu’à la réouverture des frontières de plusieurs pays européens, après plusieurs mois de fermeture due à la pandémie de la covid-19, de nombreux citoyens ont entrepris de faire leurs demandes d’obtention du visa Schengen, via TLS Contact avec lequel collaborent plusieurs ambassades et consulats de l’Union européenne afin de fixer les rendez-vous, à cet effet.

Sauf, a déploré le député USFPiste, que lesdits citoyens constatent, avec étonnement et déception, que tous les rendez-vous sont déjà pris. Mais qu’en contactant des intermédiaires et, en contrepartie du versement de sommes d’argent, dépassant parfois le montant des frais du dossier d’obtention du visa, un rendez-vous est vite arrangé!

De même que les rendez-vous fixés par les centres de demande de visa Schengen, qui n’ouvrent leurs portes aux visiteurs que tard dans le nuit, sont tous pris par des intermédiaires qui procèdent à leur vente aux demandeurs du « sésame » européen ».

Cette accaparation des rendez-vous ne manque pas de poser de nombreux questionnements, a souligné Hamid Darrak, tout en demandant au ministre de l’Intérieur la nécessité de rectifier le tir avec la prise de mesures et de décisions urgentes de lutte contre les agissements illégaux de ces intermédiaires, en vue de la sauvegarde des droits légitimes de la province de Tétouan.

