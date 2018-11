Rencontres, école belge, nouvelle ambassade… l’agenda chargé de la princesse Astrid à Rabat

Après avoir présidé lundi la cérémonie d’inauguration du forum belgo-marocain à Casablanca, la princesse Astrid de Belgique est arrivée ce mardi à Rabat.

La représentante du roi Philippe de Belgique, actuellement en visite au Maroc à la tête d’une importante délégation économique, a eu des entretiens avec le Chef du gouvernement, Sâad-Eddine El Othmani.

La princesse a également eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du Vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, de la secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta et de l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg, Mohamed Ameur.

Accompagnée de Rudy Demotte, ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la princesse Astrid a inauguré officiellement, ce mardi, l’École Belge de Rabat.

Elle a également procédé, le même jour, à la pose de la première pierre de la nouvelle ambassade de Belgique à Rabat.

Rappelons que la Princesse Astrid conduit une forte délégation de son pays composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés, dans le cadre d’une mission économique belge au Maroc organisée du 25 au 30 courant.

Cette mission a pour principal objectif d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations économiques des deux pays. Outre la tenue du forum maroco-belge, des séminaires et de rencontres B2B, cet événement sera marqué par la signature entre les deux parties d’une vingtaine d’accords dans divers secteurs.

Dans ce cadre, la princesse Astrid a présidé, lundi à Casablanca, la cérémonie d’inauguration du forum belgo-marocain, qui marque le lancement d’une mission économique baptisée “Doing business in Morroco”. Elle a également assisté au séminaire maroco-belge sur le secteur minier visant à offrir l’opportunité aux opérateurs des deux pays de débattre des approches scientifiques et technologiques les plus efficientes à adopter pour contribuer au développement du secteur.

La princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique, a, par ailleurs, présidé les cérémonies de remise de décorations à deux personnalités marocaines et de signature d’un mémorandum d’accord portant sur le développement d’un partenariat sur les activités de maintenance d’aéronefs militaires au Maroc entre les groupes belges SABCA, à travers sa filiale marocaine, et Sabena Aerospace.