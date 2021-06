Rencontre autour de la réhabilitation de la médina et du patrimoine de Tanger

L’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord participe à la rencontre organisée par la Wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et qui rassemble les différents organismes publics et privés impliqués dans les travaux de réhabilitation et de la médina et des projets à valeur patrimonial et culturel ainsi que les représentants de la société civile tangéroise et des riverains. L’évènement s’est tenu vendredi 4 juin à l’espace culturel Riad Sultan situé au cœur de la kasbah de Tanger.

Un legs culturel et urbain dont la ville est fière, représente aujourd’hui un patrimoine riche et inestimable qu’il faut préserver, valoriser et en faire un vecteur de développement économique et social.

A cet effet, un ensemble de programmes et projets sont mis au point tels les grands programmes Royaux « Tanger Métropole » et « Programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger » ainsi que du programme d’autres initiatives fruits de la Haute sollicitude qu’accorde le roi Mohammed VI au patrimoine et à la ville du détroit.

Pour une meilleure mise en œuvre de ces programmes, une démarche de concertation participative a été instaurée par Monsieur le Wali pour impliquer la population locale et les riverains, traduite en un ensemble rencontre de terrains et d’ateliers de concertations.

Dans cette optique, cette rencontre est une occasion de présenter l’avancement des travaux de réhabilitions et de restauration de la médina et des sites patrimoniaux de la ville, l’évènement offrira ainsi une plateforme de débat ouvert entre l’ensemble des parties prenantes notamment les organismes publics, privés, la société civile et la population de la médina et ce dans le but de mieux répondre aux attentes de la population locale.

