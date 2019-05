Remaniement ministériel: El Othmani sort de son silence

Contrairement aux rumeurs persistantes des dernières semaines , surtout depuis l’opération chirurgicale du ministre de l’Intérieur, le chef de gouvernement apporte un démenti formel concernant l’imminent remaniement ministériel annoncé.

Invité de “Bayt Assahafa (Maison de la presse), Saâeddine El Othmani a fermement annoncé qu’aucun remaniement ministériel n’est à l’horizon et qu’une telle décision n’est qu’une supputation gratuite de certains médias nationaux.

“Malgré ce qui se dit et s’écrit à propos de la majorité , l’équipe gouvernementale actuelle est celle qui est la plus harmonieuse, depuis deux décennies. Et nous avons réalisé ensemble d’importants projets et programmes”, claironne-t-il.

A rappeler que ces rumeurs se sont fait persistantes après l’hospitalisation de Abdelouafi Laftit et son opération chirurgicale. A ce propos, El Othmani se veut rassurant et affirme que l’état de santé du ministre de l’Intérieur s’améliore considérablement , sans toutefois fournir davantage de détails.

S’agissant des nombreux mouvements protestataires que connaissent plusieurs secteurs vitaux, l’enseignement et la santé en particulier, le chef de gouvernement estime que cela témoigne de la liberté d’expression dont jouissent les citoyens. ” L’existence de tels mouvement n’est pas négatif en soi en toute occasion. Des composantes de la société ont pleinement la latitude de revendiquer des droits qu’elles jugent légitimes. C’est une preuve qu’elles peuvent exercer leur droit à la libre expression”, soutient El Othmani.

