Relations hors mariage: l’ambassade de Norvège au Maroc lance un appel (PHOTO)

Le concubinage et autres formes d’adultère ne sont pas tolérés par la justice au Maroc, mais il n’empêche que ce sont des phénomènes bien réels. L’ambassade de Norvège au Maroc vient de publier un rapport, compilant une année de recherches au sein du Royaume auprès de différentes ONG.

Baptisé « Protection pas prison », le rapport, financé par la Norvège, attire surtout l’attention aux violences faites aux femmes dans le cadre des relations hors mariage. Le document, dont Le Site Info détient une copie, indique dans ses grandes lignes que le Code pénal marocain, dans sa mouture actuelle, porte préjudice aux femmes dans les cas d’adultère.

En effet, selon l’article 490 « sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n’étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles ». Le rapport met le point sur la 3e ligne de l’article 492, qui stipule « … Le retrait de la plainte ne profite jamais à la personne complice du conjoint adultère ». C’est ce point qui « dérange » l’ambassade et certaines ONG marocaines et internationales.

Cette situation encouragerait les abus vis-à-vis des femmes par la gent masculine, dans la mesure où elles se retrouvent victimes de harcèlement et de chantage, voire pire. Le rapport indique dans sa conclusion qu’il est temps de revoir la Loi marocaine sur ce sujet, afin de garantir les droits et libertés des femmes au sein du Royaume.

A.O.