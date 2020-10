Réinscription à 620.000 DH: le MEN a tranché

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n’a pas manqué de réagir aux conditions exorbitantes d’un établissement scolaire privé. Celui-ci, l’on se le rappelle, avait exigé du père d’une élève la somme faramineuse de 620.000 DH pour la réinscription de sa fille. Ceci, malgré le prononcé de la justice en faveur du père et de sa fille et ayant bouté cette institution ayant les yeux plus gros que le ventre!

Selon un communiqué de l’Académie régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Tanger-Tétouan, dont Le Site Info détient copie, une commission mixte s’est rendue audit établissement, mercredi dernier, 7 octobre, pour s’assurer du refus de la réinscription de l’élève en question et sur la véracité de l’information des conditions supposées avoir été exigées, dont plusieurs médias en ont fait leurs choux gras.

Après audition du chef de l’établissement scolaire privé, la commission de l’AREF Tanger-Tétouan a exigé de ce dernier la réinscription immédiate de la jeune élève, pour la sauvegarde de son droit à l’enseignement et ce, en conformité avec les dispositions de la Constitution et aux lois qui régissent ce secteur.

Après que le MEN a sonné les cloches à l’institution privée, le premier responsable pédagogique de celle-ci a demandé au père de l’élève qu’elle peut rejoindre sa classe, à partir de ce lundi, pour y poursuivre ses études.

L’AREF assure aussi qu’une commission mixte, composée de fonctionnaires assermentés et de responsables chargés de la coordination de l’inspection régionale, a comme mission de faire le diagnostic total, ce même lundi, concernant cette institution scolaire privée de la ville du Détroit.

Larbi Alaoui et Khadija Chafi