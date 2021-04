Réhabilitée, la trémie de la mosquée Hassan II rouverte à la circulation (VIDEO)

Après plusieurs mois de rénovation, la trémie de la mosquée Hassan II a été ouverte à la circulation, vendredi 23 avril.

La caméra de Le Site Info vous fait découvrir cette infrastructure qui a fait peau neuve, quelques heures après sa mise en service.

Par ailleurs, les Casablancais s’impatientent quant à l’ouverture de la trémie des Almohades, longue de plus de deux kilomètres.

Avec un trafic de 45.000 véhicules quotidiennement, cette trémie jouera un rôle important en matière de réduction des embouteillages et ce, en dénivelant tous les carrefours le long des boulevards les Almohades, Sidi Mohammed Ben Abdellah et Zaid ou Hmed et débouchant sur l’Avenue des FAR, après le carrefour Zelaqa.

Placée en tête des projets du programme de développement de la métropole, le projet porte, dans sa totalité, sur un tracé un linéaire de 2.270 m, dont 1.817 m en souterrain, lequel est aménagé en 2×2 voies.

La réalisation de ce projet a nécessité un budget global de 820 millions de dirhams (MDH), dont 270 MDH du ministère de l’Intérieur (Direction générale des collectivités territoriales), 60 MDH de la Commune de Casablanca, 250 MDH de Wessal Capital Asset Management et 240 MDH d’Al Manar Development Company.

R.T.