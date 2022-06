Région Marrakech-Safi : discussions autour de la promotion de l’investissement et la création des emplois

Sous la présidence de Monsieur le Wali de la Région Marrakech – Safi, Gouverneur de la Préfecture de Marrakech, le Comité Régional de l’Environnement des Affaires de la Région Marrakech – Safi (CREA-MS) a tenu sa journée sous thème de la relance en partenariat avec la Société Financière Internationale « IFC », membre du groupe Banque mondiale.

La journée a connu la présence de Monsieur Xavier Reille, Directeur Maghreb de l’IFC, Banque Mondiale, Monsieur Jawad Hilali vice-président du conseil de la Région Marrakech – Safi, et de Monsieur Youssef Mouhyi, Président de la CGEM Marrakech – Safi.

L’occasion était d’identifier les acquis de la Région Marrakech – Safi, depuis la création du Comité Régional de l’Environnement des Affaires, et de dévoiler les différentes stratégies territoriales visant la promotion de l’investissement et la création des emplois à travers l’attractivité et la compétitivité de la Région Marrakech – Safi, ainsi que l’adaptation d’un dialogue public-privé, au service des entrepreneurs et le développement du climat des affaires , au niveau de la région.

Karim Kassi Lahlou, Wali de la Région Marrakech – Safi, Gouverneur de la Préfecture de Marrakech a considéré l’impact du mouvement économique que la région a connu courant la crise sanitaire, en recevant plus de 200 000 visiteurs, qui ont mobilisé l’ensemble des parties prenantes dans le secteur de la santé, de la sécurité et des industries hôtelières en parfaite synergie.

En plus d’une dynamique industrielle en expansion continue. Monsieur le Wali, a invité l’ensemble des acteurs agissant dans les secteurs publics et privés à adopter le « Schéma Régional de l’Aménagement du Territoire » (SRAT) qui sera lancé officiellement le 4 juillet prochain et sera une véritable feuille de route de la région Marrakech – Safi pour le 25 prochaines années.

Xavier Reille, Directeur Maghreb de l’IFC, Banque Mondiale a quant lui déclaré, lors de son allocution : « L’amélioration de l’environnement des affaires est l’un des facteurs clés pour attirer des investissements dans cette région pleine de potentiel » a déclaré Monsieur Xavier Reille, Directeur d’IFC pour le Maghreb. Et d’ajouter : «IFC et le Centre Régional d’Investissement de Marrakech Safi collaborent dans plusieurs domaines tels que la simplification des procédures administratives, les délais de paiement ou encore l’accès des PME au financement ».

Des panels ont été programmés lors de cette journée, s’accentuant autour des thématiques qui soutiennent l’amélioration de l’environnement des affaires, se présentant comme suit : « Climat des affaires : États des lieux, défis et enjeux » ; « Bonnes pratiques internationales dans les dialogues Publics-Privés » ; « Focus Industrie et Logistique : pour l’émergence de pôles de compétitivité » ; « Tourisme et services : pour une relance forte et durable ».

En marge de cette journée, 4 ateliers ont été tenus, à savoir :

• Le foncier, l’urbanisme, les infrastructures et la mobilité ;

• Le financement, la fiscalité, la trésorerie et les délais de paiement ;

• La formation, l’apprentissage et la dynamique entrepreneuriale ;

• Les normes, certifications et mises sur le marché

Ces ateliers ont permis de mettre en place un certain nombre d’actions dans un horizon de 12 mois, notamment de finaliser le diagnostic relatif aux enjeux et problématiques du secteur privé et engager des solutions adaptées à chaque problématique avec un plan d’action précis ; prêt à exécution accompagné d’un suivi permanent.