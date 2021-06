Région de Tanger: les professionnels du tourisme s’insurgent conte le CRT

Les professionnels du secteur touristique de Tanger se plaignent du « manque de vision claire et stratégique » du Conseil régional du tourisme de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

En effet, de très nombreux professionnels du secteur du tourisme et de l’hôtellerie de la capitale du Détroit ont subi, et subissent encore, les répercussions désastreuses occasionnées par la pandémie de la covid-19 dans tous les pays du vaste monde et qui, bien sûr, n’ont pas non plus épargné le Maroc. Ceci, alors que le Conseil régional du tourisme se complaît dans le plus grand silence et n’a pris aucune initiative à même de prendre des mesures susceptibles d’atténuer, peu ou prou, les difficultés et les maux dont souffrent le secteur.

Dans ce cadre, l’écrivain et propriétaire de l’un des cafés dédiés à la culture à Tanger, Youssef Chabaâ, a dénoncé le laxisme dont font preuve les autorités compétentes de la ville vis-à-vis du rayonnement touristique de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceime et, particulièrement, en ce concerne la capitale du Détroit.

De même qu’il a révélé que ses écrits sur Tanger ont vivement intéressé une revue néerlandaise. Intérêt ayant abouti à l’organisation d’un séjour tangérois, à partir d’Amsterdam. Cependant, la pandémie du coronavirus a fini par le report à une date ultérieure de ce voyage de la capitale des Pays-Bas au Nord du Maroc.

« Il y a quelque 300 oeuvres littéraires en langue de Cervantès sur Tanger. Chose qui constitue un atout majeur pour la ville et pour ses sites touristiques. Malheureusement, les responsables concernés ne pipent mot à ce sujet, sont aux abonnés absents et ne font aucun effort afin d’encourager les touristes à affluer à Tanger », a déploré Youssef Chabaâ.

Afin d’en savoir davantage sur cette crise de la Région du Nord du pays et éclairer plus les lanternes de nos fidèles lecteurs sur les doléances des professionnels du secteur, Le Site info a essayé de contacter le Conseil régional du tourisme, mais nos nombreuses tentatives sont restées vaines et sans réponse!

L.A.