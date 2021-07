Région de Rabat: un million de têtes d’ovins et de caprins identifiées

Plus d’un million de têtes d’ovins et de caprins destinées à l’abattage, à l’occasion de l’Aid Al Adha 1442, font l’objet de l’opération d’identification dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Ce sont précisément 1.048.675 têtes qui ont été identifiées à 92% à ce jour, indique-t-on auprès de la Direction régionale de l’agriculture (DRA), précisant que celles-ci sont réparties entre Rabat (3.261 têtes), Salé (43.423 têtes), Témara (191.991), Kénitra (120.000), Sidi Kacem (165.000), Sidi Slimane (95.000) et Khémisset (430.000).

L’effectif du cheptel au niveau de la région, toutes espèces confondues, est de 2.643.000 têtes, réparties entre les bovins, avec 531.900 têtes, les ovins (1.903.100 têtes) et les caprins (208.000 têtes).

Conformément à la stratégie du ministère de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts, la DRA de Rabat-Salé-Kénitra, en coordination avec tous les intervenants concernés, assure, dans le cadre des commissions régionale et provinciales, le suivi, l’accompagnement, le contrôle et la veille en ce qui concerne les animaux au niveau des souks, ainsi que l’état de la mise en œuvre des mesures sanitaires nécessaires et l’établissement d’un reporting quotidien.

A cet égard, dans le souci de faciliter la commercialisation des bétails destinés à l’abattage, la DRA a procédé avec les autorités régionales et provinciales, à la mise en place de cinq souks pilotes, conformément à un cahier des charges prenant en considération les conditions de santé, de sécurité et de prévention.

Ces souks pilotes sont répartis entre Kénitra (1), Salé (1), Rabat (2) et Témara (1), précise-t-on, ajoutant que plus de 50 souks hebdomadaires sont aménagés dans les milieux urbain et rural des différentes provinces de la région.

Enfin, la DRA a assuré que les préparatifs liés à l’opération Aid Al Adha 1442 se déroulent dans de bonnes conditions sur les plans organisationnel et sanitaire, dans ces circonstances particulières marquées par la propagation de la pandémie de Covid-19.

