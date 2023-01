Région de Rabat: la photo d’un garçon courant pieds nus touche la Toile

La photo d’un jeune garçon, participant à une course de demi-fond, pieds nus, à Tamesna (ville nouvelle, située entre Rabat et Témara) a fait mal au cœur aux Marocains et les a profondément indignés.

Ces derniers ont pu constater de visu, avec amertume et grand regret, que ce jeune athlète courait sans espadrilles adéquates ou chaussures de sport, en sus des conditions difficiles de ladite course!

Pire! Sur les réseaux sociaux, la photo de cet enfant, en train de concourir dans une compétition sportive, le montre les pieds enveloppés dans des sachets en pastique et des coupons d’étoffe. Malgré tous ces aléas inadmissibles, le jeune athlète n’a point abandonné et a lutté tout le long de la compétition avec courage et ténacité, défendant ses chances afin de glaner une bonne place et, pourquoi pas, gagner même la course de demi-fond, se déroulant sur un parcours en terre dure et pénible.

De bien entendu, les Marocains n’ont pas manqué de réagir à cette scène, pour le moins insoutenable, exprimant leur profond regret à propos de la situation sportive lamentable de ce jeune athlète. De même qu’ils ont vivement dénoncé et critiqué l’attitude irresponsable des organisateurs et responsables de la compétition. Leur reprochant surtout de ne pas avoir procuré à ce courageux garçon l’équipement sportif nécessaire, lui ayant permis de participer à cette course, dont ,au moins, des chaussures de sport indispensables à de telles compétitions.

Larbi Alaoui