Région de Rabat/Covid-19: la répartition des cas et des décès par ville

Trois nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, portant à 262 le nombre total des contaminations au niveau de la région, jusqu’à samedi à 18h00, indique-t-on auprès de la direction régionale de la santé.

Selon des données de la direction, la région a enregistré un total de dix décès, dont trois à Salé, cinq à Rabat, un à Kénitra et un autre à Skhirat-Témara. Le nombre des personnes déclarées guéries a atteint 92 : 16 cas à Salé, 34 à Skhirat-Témara, 30 à Rabat, trois à Khémisset, et neuf à Kénitra.

La même source précise que le plus grand nombre de contaminations a été recensé dans la ville de Rabat avec 110 cas, suivie de Skhirat-Témara avec (74), Salé (48), Kénitra (22), Khémisset (7) et Sidi Slimane (un seul cas), alors que la province de Sidi Kacem demeure indemne à ce jour.

A l’échelle nationale, 121 nouveaux cas de maladie ont été confirmés pendant les dernières 24 heures, portant à 2.685 le nombre total des contaminations, selon le ministère de la Santé.

Les régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi continuent d’enregistrer la majorité des infections avec 53% des cas confirmés au plan national. Les régions de Fès-Meknès, Tanger-Tétouan et Rabat-Salé-Kénitra en ont recensé à ce jour respectivement 14%, 11% et 10%.

M.S. (avec MAP)