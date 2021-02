Région de Rabat: bonne nouvelle pour les habitants de Tamesna

La ville de Tamesna s’est dotée d’un commissariat de circonscription de police, entré en service ce vendredi.

Lors de la cérémonie de mise en service de ce commissariat, marquée par la présence notamment du Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, du Préfet de police de Rabat-Salé-Témara-Khémisset, Mustapha Moufid et du Gouverneur de la préfecture Skhirate-Temara, Youssef Draiss, il a été procédé au transfert de la compétence territoriale du corps de la Gendarmerie royale à la Sûreté nationale.

Dans une allocution au nom de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le Contrôleur général, chef du district provincial de sûreté de Skhirate-Témara, Adil Nejjar, a indiqué que la création du commissariat de circonscription de police à Tamesna s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la DGSN visant à accompagner l’expansion des agglomérations urbaines et le rapprochement des services publics de police à l’ensemble des citoyens et ce, à travers la mise en place de nouvelles structures territoriales qui répondent à leurs aspirations et à leurs besoins ainsi que le renforcement de leur sentiment de sécurité.

Cette nouvelle structure, composée d’un ensemble intégré de services de police, permettra de fournir divers services de proximité au profit d’une population qui dépasse les 86.000 habitants, en particulier les services publics adressés directement aux citoyens, tels que les cartes nationales d’identité et les certificats administratifs, ainsi que de traiter les plaintes des citoyens et répondre à leurs appels à l’aide, en plus de renforcer la sécurité à travers une présence sécuritaire intense qui est à même de prévenir le crime et renforcer le sentiment de sécurité, a-t-il dit.

Il a, en outre, fait savoir que l’équipement du siège du nouveau commissariat de police de Tamesna et des installations qui lui sont affiliées s’est déroulé dans le respect de toutes les normes de sécurité et de sûreté requises dans les structures de sécurité sensibles et en fournissant un accès et des espaces appropriés pour accueillir et orienter les usagers, en plus de doter ces services de l’ensemble des ressources humaines et des moyens matériels et logistiques nécessaires, de manière à assurer le développement, l’appui et l’amélioration des services rendus aux citoyens.

Le commissariat de circonscription de police de Tamesna, qui a été mis en place dans le cadre de l’accompagnement des services de police aux nouveaux pôles urbains relèvera, aux niveaux fonctionnel et sécuritaire, du District provincial de sûreté de Témara, qui dépend lui de la Préfecture de police de Rabat. Ce commissariat se veut un établissement public de police qui offrira aux habitants et usagers l’ensemble des services en relation avec la chose sécuritaire.

Un siège complémentaire et intégré a été mis en place afin d’abriter ce nouveau commissariat à Tamesna en le dotant de structures d’accueil, d’orientation et des accès nécessaires pour accueillir les citoyennes et citoyens, sachant que ce service a été doté de moyens de travail, de mécanismes logistiques et des équipements informatiques nécessaires afin de fournir des services complets aux populations du pôle urbain de Tamesna.

S.L. (avec MAP)