Région de Marrakech: un quadragénaire pédophile dans les filets de la justice

Les services de la gendarmerie royale à Ait Aourir, dans la région d’Al Haouz, ont mis la main vendredi sur un individu qui tentait de violer un enfant de 12 ans au milieu de nulle part.

Selon une source de Le Site info, le mis en cause, 42 ans et père de deux enfants, avait rencontré la victime quelques jours plus tôt dans un hammam et avait entamé la discussion avec elle. Avant de quitter les lieux, le coupable a pris le numéro de téléphone du jeune garçon. Ce dernier croyait que le quadragénaire voulait tout simplement faire plus ample connaissance. Ce n’était pas le cas…

Le mis en cause contactait l’enfant plusieurs fois par jour et le harcelait, ce qui a poussé ce dernier à en parler à son père. Celui-ci a, de son côté, alerté les gendarmes qui ont décidé de tendre un piège au quadragénaire pour le prendre en flagrant délit.

Après son arrestation, il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent et a été déféré dimanche devant le procureur du roi près la Cour d’appel de Marrakech.

H.M.