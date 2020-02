Région de Marrakech: un père éploré raconte le viol de sa fille par un proche

Ce monsieur se prénomme Houssine et sa fille, Hayat, est la victime du viol par violence perpétré par un proche. Cet acte criminel s’est produit au douar Azefessane, commune Ouirgane, province d’Al Haouz (Région Marrakech-Safi).

Le mis en cause, un trentenaire, est le propre cousin de Houssine et le viol qu’il a commis à l’encontre de sa parente a mis celle-ci enceinte.

Dans une déclaration à Le Site Info, le père de la victime a affirmé que le violeur avait pris d’assaut la maison, il y a de cela une année, où sa fille, âgée de 21 ans, se trouvait seule ce soir-là et avait abusé d’elle de force. Pour, ensuite, la menacer de s’en prendre à elle si jamais elle s’avisait de mettre sa famille au courant.

Ce viol avait eu lieu alors que Houssine, exerçant comme veilleur de nuit, dans un endroit éloigné du douar, était absent chez lui, et que son épouse était occupée dans des travaux agricoles.

Leur fille, Hayat, était tombée enceinte et a donné naissance à un bébé qui a 6 mois actuellement. Houssine a déposé plainte auprès du tribunal de Marrakech afin que son cousin reconnaisse l’enfant. Sauf que le mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés.

Le père de la victime a alors eu recours à un test ADN pour en avoir le coeur net sur l’identité du géniteur de son petit-fils. Mais six mois plus tard, les résultats se font toujours attendre, se plaint-il.

Par conséquent, et en désespoir de cause, Houssine sollicite l’intervention des autorités compétentes afin que justice soit rendue à sa fille et que le coupable reconnaisse sa paternité.

