Région de Marrakech: un mort et plusieurs blessés dans un terrible accident

La route reliant El Kelaâ des Sraghna à Benguérir, dans la région de Marrakech, a été le théâtre d’un terrible accident de la route ce dimanche. D’après les informations dont dispose Le Site info, le chauffeur d’un grand taxi aurait perdu le contrôle de son véhicule et s’est renversé, faisant un mort et six blessés parmi les passagers.

Le défunt serait un cadre de l’enseignement relevant de la Direction provinciale de Rhamna.

Les victimes du drame routier ont été évacuées vers l’hôpital Mohammed VI de Marrakech en urgence afin de recevoir les soins nécessaires. En parallèle, une enquête a été ouverte par les éléments de la Gendarmerie royale, sur ordre du Parquet général compétent, afin de déterminer les circonstances du drame.

A.O.