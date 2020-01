Région de Marrakech: un centre de santé pris pour cible (PHOTOS)

Les éléments de la Gendarmerie royale de la commune rurale d’Asni, province d’Al Haouz, ont réussi à interpeller trois individus, mercredi 29 janvier. Ces derniers, impliqués dans l’attaque ayant visé un centre de santé d’Asni, ont été placés en garde à vue en attendant d’être présentés devant la justice.

Cette attaque s’est produite mardi dernier, selon une source de Le Site Info. Et les assaillants ont occasionné le pillage de plusieurs bureaux et le saccage de plusieurs appareils. Ceci, alors que le dispensaire en question manquait déjà d’équipements indispensables à même de répondre aux attentes des patients de la région.

Les assaillants ont également vandalisé deux ambulances et démoli la porte principale de l’établissement hospitalier, a précisé la même source. Des logements de fonction d’infirmiers n’ont pas non plus été épargnés par la rage furieuse des mis en cause.

Il semblerait que l’attaque n’avait pas pour mobile le cambriolage mais que les coupables auraient agi par esprit de vengeance! En tout cas, “il n’est pas permis que cet établissement hospitalier demeure hors des priorités des responsables provinciaux du secteur de la santé. De surcroît, le dispensaire pâtis de l’absence de caméras de vidéosurveillance, entre autres moyens légaux prévus pour la protection des institutions publiques”, déplore notre source.

L.A. (avec Y.C.)