Région de Marrakech: pour pallier toute pénurie d’eau, voici ce que les autorités ont décidé

Le wali de la Région de Marrakech-Safi et gouverneur de Marrakech a récemment pris des mesures urgentes concernant la rationalisation de l’utilisation de l’eau.

Dans une circulaire, dont Le Site info a pris connaissance, le wali a affirmé que plusieurs mesures ont été prises dans ce sens. Ceci, à cause du déficit constaté des ressources hydriques, au niveau de la préfecture de Marrakech, suite à de nombreuses années de sécheresse, et dans le but de la meilleure gestion de l’eau potable, dans des conditions satisfaisantes pour les citoyens.

Parmi ces mesures de rationalisation de l’eau, certaines concernent les utilisations domestiques; aussi bien si l’eau provient du réseau de distribution que de la nappe phréatique. Et ce, en augmentant la pression du réseau de distribution de l’eau potable afin de rationaliser la consommation et la diminution de la demande.

La circulaire prévoit aussi l’interdiction du lavage des voitures et des camions en dehors des lieux faits pour cette opération, c’est-à-dire, les stations professionnelles de lavage. L’interdiction vise également le lavage des routes, des rues et des façades des locaux commerciaux, ainsi que celui des espaces verts et des terrains de sport.

Cependant, les lieux « qui ont un objectif sanitaire » (sic) sont exemptés de cette interdiction. En revanche, le remplissage des piscines, aussi bien publiques que privées, n’est pas permis plus d’une fois par an. Lesquelles piscines doivent aussi être en possession de techniques de rationalisation de l’eau.

De même que la circulaire précitée stipule que les responsables d’institutions étatiques et d’établissements semi-publics sont tenus à veiller sur la gestion de l’eau et ce, avant la fin du mois de mars prochain.

L.A.