Région de Marrakech: inondations à l’Ourika ! (Vidéo)

Les autorités locales, en collaboration avec la gendarmerie royale, les forces auxiliaires et les habitants, ont bloqué les accès et éloigné les citoyens sur place du cours d’eau. Les inondations ont endommagé quelques cafés de la région, mais aucune perte humaine n’a heureusement été enregistrée.

Le drame a été évité de justesse grâce aux efforts des autorités d’Ourika et Sti Fadma qui ont mobilisé toutes leurs ressources matérielles et humaines pour sauver de nombreux citoyens et touristes venus découvrir la région.