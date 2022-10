Région de Marrakech: des pluies diluviennes causent d’importants dégâts à l’Ourika (VIDEO)

Les fortes précipitations qui se sont abattues, ces deux derniers jours, sur la région de l’Ourika et de Sitti Fadma, ont causé d’importants dégâts matériels.

Et la caméra de Le Site info a pu constater sur les lieux l’ampleur des pertes matérielles occasionnées par les pluies orageuses qu’a connues la région. De même que nous avons pu être témoins des grandes difficultés que la population rencontre pour traverser l’oued en crue, obligée qu’elle est d’installer de gros rochers sur lesquels elle peut accéder à l’autre rive.

Les mêmes pluies diluviennes ont provoqué plusieurs inondations dans la Région du Haouz, aussi bien à Marrakech, qu’à l’Ourika et à Sitti Fadma. Mais, fort heureusement, l’on ne déplore aucune perte humaine. Cependant, les importants dégâts matériels ont également touché les cafés et les restaurants dont les chaises et les tables ont été emportées par les eaux des inondations.

Par précaution, et par souci d’éviter des chutes malencontreuses pouvant entraîner des pertes humaines, les citoyens ont eu la sage décision d’empêcher les visiteurs de trop s’approcher des rives de l’oued, a également constaté Le Site info.

M.R.