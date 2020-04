Région de Marrakech/Covid-19: la répartition des cas par préfecture

Le nombre de cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) enregistrés au niveau de la région Marrakech-Safi, jusqu’à vendredi à 18H00, s’élève à 648 cas confirmés, selon les données de la Direction Régionale de la Santé (DRS).

Ces cas sont répartis entre la préfecture de Marrakech (433) et les provinces de Rehamna (165), d’Al Haouz (24), de Chichaoua (22) et d’El Kelâa des Sraghna et d’Essaouira (deux cas chacune), alors que les provinces de Safi et de Youssoufia n’ont enregistré, elles, aucun cas d’infection.

Le nombre de guérisons à l’échelle de la région Marrakech-Safi s’élève à 43, alors que le nombre de décès a atteint 33, indique la même source.

Lors de son point de presse de vendredi (18H00), le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, a indiqué que la région Marrakech-Safi totalisait 26,6% des cas infectés, se situant en deuxième position au niveau national.

Un total de 281 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc lors des dernières 24 heures, portant à 2.564 le nombre total des cas de contamination.

M.S. (avec MAP)