Région de Laâyoune: ouverture de cinq nouveaux centres de vaccination

Les centres de vaccination de la région Laâyoune-Sakia El-Hamra ont été renforcés mardi, avec l’ouverture de cinq structures supplémentaires pour accélérer le processus de vaccination, en coordination entre les autorités locales et le secteur de la santé, au profit des citoyens de la région.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’élargissement de la base des bénéficiaires de la vaccination contre le nouveau Coronavirus pour toucher la tranche d’âge des 25 ans et plus.

Le directeur régional de la Santé par intérim à Laâyoune, Rachid Ahl Sbai a souligné que le renforcement des centres de vaccination avec la mise en place de cinq centres supplémentaires, dont deux centres à Laâyoune, un à Es-Semara, un à Boujdour et un autre à Tarfaya, vise à accélérer le processus de vaccination contre le Covid-19.

Ahl Sbai a ajouté que tous les centres de vaccination resteront ouverts jusqu’à 20H00 et 7j/7, afin de permettre aux personnes dont les conditions ne leur permettent pas de se déplacer aux centres de vaccination pendant les heures de travail.

Il a appelé tous les citoyens âgés de 25 ans et plus, à se rendre aux centres de vaccination le plus proche afin de se prémunir contre les complications de l’épidémie.

Pour sa part, la responsable de l’équipe « Appel pour la vie » – une équipe spécialisée dans la sensibilisation contre le Covid-19 dans la ville de Laâyoune, El Alia Mgharbelha, a indiqué que cette opération, qui est supervisée par les autorités locales en coordination avec le secteur de la santé, vise à faire bénéficier toutes les personnes des groupes cibles du processus de vaccination sans condition d’adresse ou de pays de résidence.

A cette occasion, elle a appelé les populations à respecter les mesures de prévention contre le Covid-19 telles que le port du masque, la distanciation sociale et la réduction des déplacements, pour éviter la propagation du nouveau Coronavirus.

Plusieurs bénéficiaires de cette opération ont salué l’initiative de rapprocher les centres de vaccination de leurs lieux de travail, appelant les citoyens âgés de 25 ans et plus à se dépêcher pour se faire vacciner.

S.L. (avec MAP)