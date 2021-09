Région de Khénifra: plusieurs morts dans un terrible accident

Six personnes ont trouvé la mort et 18 autres ont été blessés, lundi, dans un terrible accident de la route dans la commune de Lahri, dans les environs de Khénifra.

Selon une source de Le Site info, les victimes étaient à bord d’un pick up. Le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule avant de se renverser.

Quatre passagers sont morts sur le coup, tandis que deux autres ont succombé à leurs blessures à l’hôpital. Les autres blessés sont toujours sous observation médicale, ajoute-t-on.

Les services de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux de l’accident aussitôt alertés, et ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes et les circonstances de l’accident.

M.F.