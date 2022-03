Région de Kénitra: trois personnes agressées par un malade mental

Les autorités locales de la province de Kénitra ont révélé qu’un individu, sûrement souffrant de troubles mentaux, a agressé et blessé trois personnes à l’arme blanche, ce mardi 2 mars. L’une des trois victimes est grièvement blessée, ont ajouté les mêmes sources.

Ce drame s’est produit à la zone industrielle intégrée Oulad Bourahma, commune rurale Ameur Seflia, dans la province de Kénitra. Les trois victimes ont été transférées à l’hôpital régional El Idrissi pour y recevoir les soins appropriés à leur état de santé.

Quant au mis en cause, il a été interpellé par les éléments de la Gendarmerie royale et est soumis à un complément d’enquête judiciaire, sous la supervision du parquet général compétent, afin d’élucider les réelles circonstances et le mobile de cette grave agression.

