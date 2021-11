Région d’Agadir: la mort d’un homme qui venait de se faire vacciner suscite des interrogations

Un jeune homme est décédé mardi à Dchira, dans la région d’Agadir, trois jours après avoir reçu le vaccin anti-covid.

D’après les données de Le Site info, le trentenaire, dans le coma, a été transféré en urgence à l’hôpital où il est finalement mort quelques heures plus tard.

Ses proches, sous le choc, ont confié que la victime ne souffrait d’aucune maladie avant de recevoir l’injection. Et d’ajouter qu’il a eu plusieurs effets secondaires trois jours après s’être fait vacciner et est décédé par la suite. Toutefois, on ignore encore si le vaccin est vraiment la cause du décès. Le ministère de la Santé, de son côté, ne s’est toujours pas prononcé sur cette affaire. A suivre…