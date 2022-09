Région d’Agadir: deux morts et plusieurs blessés dans un terrible accident

Un terrible accident s’est produit ce jeudi dans la commune d’Ait Amira, province de Chtouka Ait Baha.

Selon une source de Le Site info, un pick up transportant des ouvriers agricoles est entré en collision avec un véhicule léger, précisant que deux femmes sont décédées et 15 personnes ont été grièvement blessées. Et d’ajouter que l’accident a été causé par l’excès de vitesse.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré les dépouilles à la morgue pour autopsie. Les blessés ont également été évacués à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

H.M.