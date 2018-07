Regardez en direct la plus longue éclipse du siècle (VIDEO)

Dans la nuit de ce vendredi 27 juillet 2018, la Lune sera éclipsée par l’ombre de la Terre. Il s’agit de la plus longue éclipse du siècle et elle sera partiellement observable au Maroc.

Il s’agira d’un phénomène naturel, le deuxième du genre d’une série de trois en 2018, se produisant à environ six mois d’intervalle.

“L’éclipse lunaire du 27 juillet sera la plus longue du siècle et elle se doublera en plus d’une Lune de sang, un phénomène qui drapera l’astre nocturne de couleurs rougeoyantes”, indique Sciences et Avenir.

S.L.