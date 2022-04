Réforme de l’enseignement: Benmoussa se réunit avec des influenceurs

Une source du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a révélé des informations sur la réunion, jeudi 31 mars, de Chakib Benmoussa avec des influenceuses et des influenceurs des réseaux sociaux afin qu’ils puissent participer à « l’ouverture sur l’école publique ».

Cette réunion entre dans le cadre d’une série de rencontres qu’organise le ministre avec plusieurs acteurs, qu’ils soient des représentants de syndicats de l’enseignement, d’associations de parents et tuteurs d’élèves ou des acteurs associatifs et ce, dans le but de mettre en valeur le système éducatif du Royaume, a souligné la même source.

Cette dernière a aussi précisé que Chakib Benmoussa s’est réuni, jeudi, avec huit influenceurs qui ont une importante base populaire sur la Toile, en vue de la présentation d’une feuille de route concernant « l’ouverture sur l’école publique ». Ceci, car les méthodes traditionnelles, à elles seules, ne sont plus à même de le faire de la meilleure des façons. A cette occasion, le ministre a tenu à entendre les propositions desdits influenceurs concernant la réforme de l’enseignement et la mise en valeur de l’école publique.

L’école est la responsabilité de tous, a aussi ajouté notre source, et toutes les constituantes de la société civile se doivent d’y adhérer. Et c’est pour cela que le rôle des influenceurs sur la Toile est important, vu leur manière novatrice de communication.

A noter que Chakib Benmoussa s’est réuni avec Nisrine El Kettani, Omar Cherkaoui et Khalid Bekkaoui, entre autres personnes.

M.R.