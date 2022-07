Réforme de l’Education: les conclusions des consultations nationales dévoilées à la rentrée

Plus de 100.000 participants effectifs ont contribué aux concertations nationales pour l’amélioration de la qualité de l’École dont les travaux se sont achevés, ce mercredi à Rabat, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Le ministère a souligné dans un communiqué que les concertations nationales pour l’amélioration de la qualité de l’École touchent à leur fin, par l’organisation d’une rencontre ouverte avec les cadres pédagogiques et administratifs à l’Académie régionale de l’éducation et de la formation dans la région (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, et ce après dix semaines de débats constructifs basés sur une méthodologie participative élargie et impliquant des acteurs éducatifs et les partenaires de l’école marocaine.

Quelque 1.761 groupes de discussion ont été organisés de 5 mai dernier au 6 juillet dans le cadre de ces consultations nationales, avec la participation de plus de 21.837 enseignants, précise la même source, ajoutant que 360 ateliers ouverts ont été organisés avec des cadres pédagogiques et 360 groupes de discussions avec l’instance de contrôle et d’encadrement pédagogique.

Sur le plan territorial, le ministère a fait état de 83 rencontres territoriales et 249 des ateliers consultatifs qui ont été organisés, avec la participation de près de 4.500 acteurs provinciaux et locaux et l’adhésion de 20.666 participants au sein de 1.756 groupes de discussion, en plus des réunions des comités de consultation.

Aussi, 6.270 workshops ont été organisés dans le cadre de l’implication des élèves dans ces consultations, avec la participation de plus de 33.000 élèves encadrés par environ 3.163 animateurs et animatrices relevant du système d’éducation et de formation, précise-t-on.

La plateforme numérique dédiée à ces consultations a enregistré une importante participation, avec 277.000 consultations du site « www.madrastna.ma » notamment en provenance de 77 pays, relève le ministère, notant que près de 22.190 réponses ont été apportées au questionnaire relatif à l’amélioration de la qualité de l’école publique.

Les rapports de synthèse seront présentés en septembre prochain au niveau de toutes les régions en se basant sur les compétences et l’expérience nationales et une méthodologie scientifique qui sera annoncée ultérieurement.

La feuille de route, qui a été élaborée par le ministère après des consultations internes au niveau de ses structures centrales et territoriales, comprend des mesures concrètes et tangibles qui se fixent pour objectifs notamment permettre à l’élève d’acquérir les apprentissages de base et de compléter les période de scolarité obligatoire, motiver l’enseignant et assurer sa formation et assurer son engagement dans la voie de la réussite des élèves.