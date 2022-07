Réforme de la Santé: Aït Taleb poursuit ses consultations

Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb a poursuit, ce samedi à Rabat, les rencontres de consultations autour du projet de loi-cadre relatif au système de santé, en tenant une réunion avec le syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé (SIITS) et le syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) en vue d’une mise en œuvre réussie du chantier royal de réforme du système de santé.

A cet effet, le ministre a reçu Mustapha Jaa, secrétaire national du SIITS, et Abdellah El Montadar Alaoui, secrétaire national du SIMSP, ainsi que les membres du bureau national des deux syndicats.

Les partenaires syndicaux ont exprimé leur implication dans la mise en œuvre de ce chantier royal, qui est de nature à établir une « révolution dans le secteur de la santé au Maroc », eu égard aux réformes qu’il porte, a souligné Khalid Ait Taleb, dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion.

Le responsable gouvernemental a passé en revue plusieurs avantages dont se prévaut ce chantier et qui auront un impact positif sur les citoyens, ainsi que les professionnels du secteur, car il repose sur un ensemble de piliers qui permettent de surmonter les problèmes dont souffre le secteur de la santé.

Par la même occasion, le ministre a salué l’interaction des différents syndicats et leur approbation du projet de loi cadre 06.22 et leur volonté de renforcer le système de santé et de l’enrichir de leurs propositions afin d’améliorer les conditions des travailleurs, et garantir des répercussions positives sur la qualité des services de santé fournis.

Pour sa part, M. Jaa a estimé que le système de santé au Maroc s’attendre à un ensemble de réformes globales, et le projet de loi-cadre relatif au système national de santé est la meilleure preuve, vu les aspects positifs qu’il contient, ajoutant que ce projet permettrait d’offrir de nombreux services de santé aux citoyens.

« En tant que syndicat, nous exprimons notre implication dans ce projet royal, et nous nous efforcerons d’en faire un succès, car au final, il servira le citoyen et les travailleurs du secteur de la santé », a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

De son côté, M. El Montadar a assuré que la rencontre d’aujourd’hui « a été très fructueuse puisqu’elle s’inscrit dans le cadre de la réussite du grand projet royal de généralisation de la couverture sociale », soulignant l’important rôle des services de santé dans l’essor du secteur et le renforcement de la sécurité sanitaire.