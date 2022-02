Réduction des études en médecine à 6 ans: les explications du ministre

Après l’annonce de la réduction de la durée des études en médecine à 6 ans au lieu de 7 ans au Maroc, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a affirmé qu’il y a un déficit dans l’effectif des médecins et du personnel paramédical.

Et c’est pour cette raison, a expliqué Pr Abdellatif Miraoui, qu’est venue cette décision de réduire d’une année la durée des études en médecine. Et lors d’un entretien accordé à la chaîne nationale 2M,dans le cadre du JT du mercredi 23 février, le ministre de tutelle a précisé que les doyens des facultés de médecine et de pharmacie multiplient les réunions afin d’étudier et de débattre de cette nouvelle donne.

Cependant, le ministre a tenu à préciser que ladite réduction d’une année des études en médecine est encore à l’étude et que la décision finale n’est pas encore prise. En tout cas, dans le cas où cela se ferait, l’objectif en serait de fournir une excellente formation aux futurs médecins en 6 ans, a affirmé Pr Miraoui, tout en rappelant que dans certains pays européens les études en médecine s ne durent que 5 ou 6 ans.

Quant à l’excellence de la formation des praticiens, elle ne dépend pas de la durée des études; mais de la nature de l’enseignement pour lequel on a opté, a souligné le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

L.A.