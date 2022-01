Réduction des disparités en milieu rural: Akhannouch dresse le bilan

Le Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural a atteint la majorité de ses objectifs en matière de ciblage territorial, a affirmé, ce mardi à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Les plans d’action du programme ont ciblé 1.066 collectivités territoriales et 142 centres ruraux au profit de 14 millions habitants de la population rurale, ainsi que 59 communes urbaines connaissant des flux réguliers de cette population, a expliqué Akhannouch en réponse à une question centrale sur « le plan Maroc vert, les enjeux du développement rural et la justice territoriale », lors de la séance mensuelle consacrée à la politique générale.

Les projets réalisés ont contribué, de manière significative, à l’amélioration du niveau de vie des habitants des communes bénéficiaires, en ce sens que la situation spatiale d’un nombre important de communes classées en priorités 1, 2 et 3 en 2016 (les collectivités territoriales isolées qui manquent de services sociaux de base et qui ont besoin d’investissements importants pour combler le manque dans plus d’un secteur) a été améliorée, a-t-il ajouté.

Akhannouch a également souligné que ces projets ont permis l’intégration de 128 communes inscrites dans cette catégorie en 2017, parmi les communes classées en priorités 4, 5 et 6 (les communes qui disposent du minimum des services sociaux de base), selon l’indice d’accessibilité aux services de base. Un total de 224 communes classées en priorités 1, 2 et 3 en 2016 sont passées aux priorités 5 et 6 en 2021, portant le total de cette catégorie à 725 communes contre 502 en 2016, soit une hausse de 44% du nombre de communes disposant de l’ensemble des services de base, a-t-il poursuivi.

« La politique générale de l’État sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, qui outrepasse les temps gouvernemental et électoral, a rendu possibles plusieurs acquis au profit du monde rural, notamment depuis le lancement par le Souverain de la 1ère phase du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en 2017 », a soutenu Akhannouch, précisant que « cinq plans d’action annuels ont été lancés particulièrement pour le développement du milieu rural et des zones montagneuses avec un budget estimé à 35 milliards DH, soit 70% du budget programmé jusqu’en 2023 ».

« Le Fonds pour le développement rural et les zones de montagne (FDRZM) a constitué la pierre angulaire de ce programme Royal, car étant devenu un mécanisme principal et une assiette financière en vue de la concrétisation de l’approche intégrée de développement du milieu rural, représentant ainsi un levier qui ne se substitue pas aux budgets sectoriels et régionaux mais qui se place au service de la convergence et à l’intégration », a-t-il dit.

Le chef de gouvernement a ensuite noté que jusqu’au début de l’année en cours, 8.137 projets ont été lancés au niveau des collectivités territoriales relevant du milieu rural, dont 7.066 projets d’infrastructures et 1.071 opérations d’acquisition de véhicules (Ambulances, unités mobiles, bus scolaires) et du matériel médical et scolaire. Aussi, 5.261 projets de développement liés à la lutte contre les inégalités territoriales et sociales ont été achevés à fin 2021.

