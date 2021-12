Recrutement des enseignants: les explications d’un responsable

Les nouvelles conditions relatives au recrutement des cadres des académies régionales d’éducation et de formation (AREF) visent à améliorer la qualité de l’école et de la profession d’enseignant, a indiqué le directeur de l’AREF Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour.

Aderdour, qui était jeudi l’invité du journal télévisé de la mi-journée de « M24 », la chaîne d’information en continu de la MAP, a indiqué que la qualité du système d’éducation et de formation est devenu un objectif fondamental, d’autant plus que les rapports internationaux et nationaux ont relevé qu’une meilleure formation des enseignants demeure un facteur clé pour garantir une éducation de qualité.

On a besoin d’un enseignant bien formé, a-t-il insisté, notant que pour atteindre cet objectif, il faut promouvoir aussi bien la formation de base que celle continue.

En relation avec la fixation à 30 ans de la limite d’âge d’accès à la profession enseignante, le responsable pédagogique a souligné que, dans certains cas, les titulaires d’une licence sont recrutés à un âge un peu avancé, ce qui se répercute sur leur carrière professionnelle.

Par le passé, l’accès aux centres de formation était autorisé pour les moins de 25 ans, avant d’ouvrir par la suite l’accès aux centres à des licenciés un peu plus âgés, a-t-il poursuivi.

Evoquant l’ouverture des concours de recrutement aux cadres administratifs, Aderdour a expliqué que cette mesure vise à faire face au manque d’effectifs dans les AREF, en raison des départs en retraite, mettant l’accent sur le rôle de ces cadres dans la gestion de la chose éducative dans les établissements d’enseignement à travers notamment l’encadrement et l’orientation des élèves.

La décision de recruter ces cadres administratifs vise à promouvoir la qualité des services pédagogiques et à accompagner la mise en oeuvre de la loi-cadre relative au système éducatif, a ajouté M. Aderdour.

Le secteur de l’éducation et de la formation a besoin de cadres spécialisés qui sont bien formés et d’une rationalisation de la gestion des ressources humaines, a-t-il conclu.

S.L. (avec MAP)