Recrutement des enseignants: Benmoussa ne compte pas revenir sur sa décision

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, et les représentants des syndicats les plus représentatifs ont tenu, ce mardi à Rabat, un nouveau round de dialogue axé sur le dossier des cadres des académies régionales d’éducation et de formation et la réforme du système éducatif.

Les syndicats ayant participé à cette réunion sont la Fédération nationale de l’enseignement (UMT), le syndicat national de l’enseignement (CDT), la Fédération libre de l’éducation (UGTM), la Fédération nationale de l’enseignement et le Syndicat national de l’enseignement (FDT).

Dans une déclaration à la presse, Benmoussa a affirmé que cette deuxième rencontre du genre avec les syndicats s’est déroulée dans un climat très positif privilégiant l’aboutissement à des solutions adéquates aux dossiers sur la table, faisant savoir que d’autres rounds sont prévus dans ce sens.

« Nous œuvrons pour trouver une issue à plusieurs dossiers, notamment celui des cadres des académies », une question à laquelle des réunions seront consacrées vu l’intérêt qu’elle revêt pour le ministère, a souligné le responsable gouvernemental.

Il a été également question des concours d’accès à la profession d’enseignant, a-t-il relevé, ajoutant que des explications ont été données sur le cadre dans lequel s’inscrivent les nouvelles mesures et leurs finalités.

Ces mesures s’inscrivent dans le processus de réforme destiné à promouvoir la qualité au sein de l’école publique, a-t-il expliqué relevant qu’il est nécessaire de se pencher sur les conditions de sélection des nouveaux enseignants et de travailler, dans le cadre du dialogue social, sur les conditions de travail, la formation continue ainsi que sur la mise en valeur, l’accompagnement et l’amélioration du rendement du corps enseignant.

De leur côté, les représentants des syndicats ont indiqué que la réunion a été consacrée aux dossiers prioritaires, de manière à baliser le terrain pour une adhésion sérieuse et active dans les chantiers de réforme du système éducatif.

A ce propos, ils ont relevé que le débat est dominé actuellement par les nouvelles conditions d’accès aux métiers de l’éducation, notamment la limitation de l’âge de recrutement des enseignants à 30 ans, une restriction qui doit être révisée selon eux.

Les deux parties avaient tenu, la semaine dernière, une première rencontre avec pour objectif de parvenir à une feuille de route commune pour examiner les dossiers revendicatifs du personnel du secteur.

RA