Recrudescence des divorces au Maroc: qu’en pensent les citoyens ? (VIDEO)

Le phénomème des divorces au Maroc bat des records et ses chiffres dépassent de loin ceux des mariages, chaque année!

Au micro de Le Site info, des citoyens de Rabat essaient d’expliquer les raisons de ces séparations en série que vivent de nombreuses familles, aux quatre coins du Royaume. Et de citer, d’abord, des raisons matérielles, passant par l’incapacité des conjoints à assumer pleinement leurs responsabilités conjugales. Pour finir par évoquer la monotonie et l’ennui qui s’installent, insidieusement, au sein des couples à cause du manque de communication et de compréhension mutuelles, susceptibles à concrétiser l’édification saine d’une famille stable et heureuse.

Chacune des causes précitées a été évoquée par l’un ou par l’autre des R’batis dont Le Site info a recueilli le témoignage sur ce phénomène alarmant du nombre de plus en plus grand des divorces au Maroc. Concernant les raisons matérielles, par exemple, un jeune homme a imputé leurs incidences, à plusieurs conditions, dont également les répercussions négatives la pandémie de la covid -19 qu’a connue le pays depuis 2020:

L.A.