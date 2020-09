Reconfinement total à Casablanca: une source balaie les rumeurs

De très nombreuses rumeurs circulent sur un imminent reconfinement total, concernant la capitale économique. Sachant que le nombre de cas confirmés de personnes infectées par le nouveau coronavirus ne cesse de croître à Casablanca.

Cependant, une source fiable de Le Site Info assure qu’il n’en est rien et qu’aucune mesure de reconfinement n’a été prise par les autorités compétentes. Laquelle mesure reste du ressort exclusif des walis des Régions et des gouverneurs des provinces du Royaume, précise la même source. Ceci, en parfaite coordination avec les rapports de la Commission scientifique ayant pour mission le suivi de la situation épidémiologique,

Aussi, l’option d’un reconfinement total, à Casablanca, demeure-t-elle improbable. Néanmoins, notre interlocuteur a tempéré son optimisme en avouant que « le retour des mesures drastiques de l’état d’urgence pourrait bien avoir lieu, à tout instant, si une évolution indésirable de la pandémie est constatée ».

Et de souligner que les autorités ont décidé des mesures plus strictes, ces derniers jours, en vue d’endiguer le risque de transmission et de propagation du nouveau coronavirus à Casablanca. Surtout que la capitale économique du Royaume a récemment enregistré une augmentation alarmante du nombre de cas confirmés et de décès.

A.C.