Reconfinement ou pas au Maroc: une source gouvernementale se confie

Quand le gouvernement El Othmani ne sait plus sur quel pied confiné ou pas danser! Nouveau confinement total ou pas au Maroc, dans les prochaines semaines? Un suspense hitchcockien interpelle l’Exécutif.

Et lors des dernières réunions du Conseil de gouvernement, le sujet n’a même pas été abordé, comme si « Tout allait mieux dans les meilleurs des mondes possibles », selon Pangloss dans « Candide » de Voltaire.

Cependant, une source gouvernementale a bien voulu éclairer, peu ou prou, les lanternes des Marocains, via une déclaration à Le Site Info, en affirmant que deux visions se dégagent au sein de l’Exécutif.

Ainsi, selon notre source, des ministres seraient entièrement opposés à tout nouveau confinement total au Royaume, vu les répercussions désastreuses que cela provoquerait concernant l’économie nationale.

En revanche, d’autres ministres soutiennent mordicus qu’un reconfinement total est inévitable, sachant que c’est l’unique solution d’endiguer la propagation et la transmission du covid-19, depuis que le Maroc connaît une augmentation vertigineuse et alarmante du nombre de cas confirmés et de décès, en comparaison avec les nombres enregistrés depuis les débuts de la pandémie au mois de mars dernier.

La même source gouvernementale a réitéré que les débats sur cet épineux sujet, dont dépend le sort des Marocains, n’ont pas été abordés lors du dernier Conseil de gouvernement. Mais il existe des données en possession des ministres, fournies aussi bien par la commission scientifique et technique que par le ministère de l’Intérieur et concernant la situation épidémiologique au Maroc, au jour le jour.

Par ailleurs, la possibilité d’instaurer un nouveau confinement total au Maroc reste un scénario probable. Surtout après les mêmes mesures prises par plusieurs pays européens connaissant une deuxième vague du coronavirus. Cependant, le dernier communiqué du Cabinet royal affirme que la vaccination demeure le « moyen idoine d’immunisation contre le virus et de maitrise de sa propagation ». Et ce, selon l’avis du Comité national scientifique ad hoc présenté au roi Mohammed VI.

Le Souverain a ainsi donné ses Hautes instructions en vue du lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération massive de vaccination contre la Covid-19. Ce qui signifie que le Royaume n’aura pas recours à un quelconque reconfinement, mais à une campagne de vaccination ciblée, dont les agendas ont été étudiés et concernent les différentes franges de la société qui en bénéficieront en priorité.

