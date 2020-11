Reconfinement en France: des centaines de Français bloqués au Maroc

Après l’annonce du reconfinement en France par Emmanuel Macron, des centaines de touristes français se retrouvent bloqués au Maroc, dans l’impossibilité de rentrer chez eux, rapportent des médias locaux.

Il s’agit des passagers du ferry entre la ville de Sète et le Royaume, venus passer les vacances de la Toussaint sous le soleil marocain. Après le reconfinement décidé en France, ces centaines de touristes ne savent plus à quel saint se vouer.

Certains devaient retrouver leur travail lundi 2 novembre et risquent de se retrouver au chômage. D’autres ont laissé leur voiture au port de Nador et ne peuvent se permettre de l’y laisser et de rentrer en France en avion.

D’ailleurs, même cette solution n’est pas à la portée de la bourse de tous ces ressortissants français car le billet coûte dans les 200 euros. Pourtant, des familles ont opté pour cette solution, même en contractant un emprunt de 900 euros afin que tous les membres d’une famille de la ville de Béziers puissent rentrer au bercail par voie aérienne.

Un autre touriste a choisi de se rendre à Tanger et d’y prendre un ferry pour rentrer chez lui en passant par… l’Italie. Cela lui a coûté quelque 1000 euros, en plus de 50 euros pour un PCR qui, ironie du sort, n’est même pas exigé par les autorités italiennes.

Dans tous les cas, ces centaines de touristes français coincés dans nos murs reprochent à leur gouvernement qu’il n’ait pas pris la peine de les mettre en garde contre les risques encourus en passant les vacances de la Toussaint à l’étranger. Ils espèrent que les liaisons maritimes puissent reprendre le plus vite possible et que leur attente ne s’éternise pas jusqu’à la fin du reconfinement décrété par leur président, Emmanuel Macron, et le gouvernement du nouveau Premier ministre, Jean Castex.

Larbi Alaoui