Rebond épidémique au Maroc: les prévisions inquiétantes d’un expert

Le rebond épidémique se confirme au Maroc. Mardi, un total de 3.059 nouveaux cas d’infection au covid-19 a été enregistré dans le Royaume, ce qui a provoqué l’inquiétude des citoyens.

Selon Tayeb Himdi, chercheur en politiques de santé, le Maroc a entamé une nouvelle vague avec la circulation du variant Omicron BA5. Dans une déclaration à Le Site info, il a confié que cette souche est plus contagieuse et que le relâchement des mesures de prévention sanitaire a provoqué ce rebond épidémique.

«La hausse des contaminations n’est pas une surprise. D’ailleurs, le nombre de cas va continuer à grimper dans les prochains jours avec la circulation d’Omicron BA5», a expliqué Himdi.

Par ailleurs, l’expert a écarté la possibilité d’un renforcement des mesures restrictives, vu que cette décision n’est pas liée à la hausse des cas. «Le renforcement des mesures dépend de la hausse des cas critiques et des décès liés au coronavirus. Pour l’instant, ceux-ci sont stables. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter», a-t-il souligné.

Dr Himdi a appelé, par ailleurs, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles souffrant de maladies chroniques à recevoir la dose de rappel, éviter les lieux fermés et porter le masque de protection.

H.M.