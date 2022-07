RDC: le Parlement arabe condamne l’attaque contre le contingent des FAR

Le Parlement arabe a condamné jeudi l’attaque terroriste contre le contingent des Forces Armées Royales (FAR), déployé dans le cadre de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), ayant entraîné la mort d’un casque bleu marocain et la blessure d’autres éléments du contingent.

Dans un communiqué, le Parlement arabe a affirmé « sa solidarité totale avec le Royaume du Maroc dans toute décision prise pour protéger ses soldats et ses forces », tout en exprimant ses sincères condoléances et sa compassion au Royaume du Maroc, Roi, gouvernement, parlement et peuple et aux familles des victimes, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement à tous les blessés.

Il a également mis en avant le rôle des FAR au sein de la mission des Nations unies dans le maintien de la sécurité et l’établissement de la paix dans la région. Le Parlement arabe a appelé à renforcer la coopération aux niveaux arabe, régional et international pour faire face et éradiquer le terrorisme, en réaffirmant sa position constante rejetant les crimes de violence et d’extrémisme, ainsi que le terrorisme sous toutes ses formes.

S.L. (avec MAP)