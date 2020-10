Rareté de la Vitamine C et du Zinc: les pharmaciens alertent le ministère

Le président de la Confédération des syndicats des Pharmaciens du Maroc a alerté le ministère de la Santé à propos de la pénurie, voire de l’absence totale, de la Vitamine C et de l’Alzac, dans les officines du Royaume.

Mohamed Lahbabi, dans une déclaration à Le Site Info, a annoncé que les pharmaciens reçoivent quotidiennement les doléances des citoyens et des patients désirant se procurer les deux médicaments précités. Mais ni les citoyens, ni les pharmaciens n’ont trouvé de réponses convaincantes sur l’absence de la Vitamine C et de l’Alzac, qui restent aux abonnés absents depuis des semaines.

L’absence de communication du département de Khalid Ait Taleb avec les pharmaciens exacerbe l’inquiétude des citoyens, alors que les patients atteints de coronavirus, recevant des soins à domicile, souffrent à leur tour de cet état de fait, a précisé notre interlocuteur.

De même que le protocole thérapeutique du ministère de la Santé, concernant les soins prodigués aux cas confirmés de coronavirus, reste « insuffisant en l’absence de la vitamine C et de l’Alzac, dans les officines », a également précisé le président de Confédération des syndicats des Pharmaciens du Maroc.

Larbi Alaoui etRim Tbiba