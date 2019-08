Rappelée en France, une farine bio toujours vendue au Maroc

Le paquet de 500g de farine au sarrasin de la marque «Ma vie sans gluten» a été retiré mardi 27 août du marché français suite à la présence potentielle d’éléments toxiques et très dangereux. Selon un communiqué de la marque, cette farine a fait l’objet d’un rappel de lot suite à «une détection d’alcaloïdes tropaniques (Datura) à un taux pouvant présenter un risque pour la santé et nécessitant un rappel produit par mesure de précaution».

«Le Datura est une plante herbacée qui contient naturellement de très fortes teneurs en alcaloïdes tropaniques (atropine et scopolamine). Cette herbe peut contaminer certaines récoltes et être à l’origine d’intoxications aiguës. En cas de consommation importante de ce produit, les alcaloïdes ont des effets sur le système nerveux central (excitation, hallucination, désorientation), sur la vision et sur le cœur (tachycardie)», explique «Ma vie sans gluten».

La marque appelle d’ailleurs ses clients ayant consommé le produit retiré et constaté l’apparition de ces symptômes à consulter d’urgence un médecin.

Au Maroc, cette farine de sarrasin retirée du marché français est encore commercialisée. Le produit est en effet encore mis en vente dans plusieurs épiceries bio malgré la décision de la marque française de rappeler le lot. L’ONSSA, de son côté, ne s’est toujours pas prononcée sur ce sujet.

N.M.