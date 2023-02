Range Rover Sport, l’alliance parfaite entre innovation et luxe (VIDEOS)

Smeia, le distributeur exclusif de la marque Land Rover au Maroc, a annoncé l’arrivée du nouveau Range Rover Sport dans ses différents points de vente. Le nouveau Range Rover Sport redéfinit le luxe sportif, mariant avec naturel des performances routières affirmées et instinctives avec le raffinement propre à Range Rover, la sophistication d’un design progressif et une connectivité accrue. La troisième génération est la plus désirable, la plus innovante et la plus dynamique à ce jour.

Une série de groupes motopropulseurs puissants et efficaces comprend des moteurs six cylindres hybrides rechargeables a autonomie augmentée, un nouveau V8 puissant et des moteurs six cylindres hybrides légers essence et diesel Ingenium. La propulsion purement électrique sera introduite en 2024, alors que Land Rover poursuit son objectif d’électrification.

Le nouveau Range Rover Sport est proposé dans les versions S, SE, HSE et Autobiography, avec une version First Edition disponible tout au long de la première année de production avec un cahier des charges spécifiquement élaboré.

Rezk Blaghmi, Directeur de Marque Land Rover a déclaré : « Le nouveau Range Rover Sport a fait ses débuts tant attendus et nous sommes ravis de le présenter au Maroc. L’évolution affirmée du Range Rover sport offre aux conducteurs un véhicule sans compromis, moderne et dynamique qui redéfinit le luxe sportif en offrant le meilleur en termes de performances, de technologie, d’innovation et de design. Nous sommes impatients de partager ce nouveau Range Rover Sport spectaculaire avec nos clients ».

Design en détail

L’extérieur sophistiqué est indéniablement caractéristique du Range Rover Sport avec des lignes tendues, une allure dynamique et un profil immédiatement reconnaissable, parfaitement soulignés par des détails furtifs et des proportions musclées, donnant l’impression que le véhicule est fin prêt pour le départ.

Des proportions spectaculaires accentuent le caractère distinctif du Range Rover Sport, avec des porte-à-faux courts, un avant affirmé et un vitrage fortement incliné à l’avant et à l’arrière. Ces éléments emblématiques confèrent une présence routière forte et imposante qui véhicule puissance et performance.

L’extérieur sculpté est paré de finitions raffinées telles qu’une calandre furtive et des éclairages digitaux à LED, qui créent une signature unique (DRL). Les designs accrocheurs, les plus fins jamais apposés sur un Land Rover, se situent au-dessus d’un pare-chocs inférieur sculpté à double ouverture qui intègre un élément biseauté horizontal de la couleur de la carrosserie, créant ainsi une plus grande largeur visuelle, renforcée par des détails noirs.

Le design est repris à l’arrière, avec un hayon doté d’un élément pleine largeur portant le logo Range Rover. Les graphismes de LED ininterrompus introduisent pour la première fois la technologie LED de surface dans un véhicule de série, offrant un style nocturne net, contemporain, vif et cohérent, quel que soit l’angle de vue. Une ligne d’épaulement court sur toute la longueur du véhicule, accentuée par de nouveaux détails sur les ailes inférieures et le plus long aileron jamais monté sur un véhicule de la famille Range Rover.

Un Engagement à chaque voyage

Le nouveau Range Rover Sport introduit des technologies de châssis plus innovantes que jamais afin de prodiguer une expérience de conduite dynamique.

La rigidité et la résistance inhérentes à l’architecture flexible en métal mixte (Flex MLA), qui offre une rigidité en torsion jusqu’à 35 % supérieure à celle du modèle précédent, sont à la base de cette technologie. Elle fonctionne harmonieusement avec une série de programmes régis par le système Integrated Chassis Control, tous spécialement conçus pour le nouveau Range Rover Sport.

Capacité inégalée

Le nouveau Range Rover Sport est la version la plus performante du SUV de luxe performant de Land Rover à ce jour et la plus efficace hors des routes goudronnées. La transmission intégrale intelligente (iAWD) est associée aux dernières innovations et technologies tout-terrain afin de garantir l’étendue de ses qualités dynamiques.

Technologie sans faille

La puissante Electrical Vehicle Architecture (EVA 2.0) de Land Rover prend en charge tout un écosystème de technologies connectées, dont le logiciel Software-Over-The-Air (SOTA). Cette technologie intelligente assure la mise à jour à distance de 63 modules électroniques, faisant du nouveau Range Rover Sport un véhicule à la pointe de l’innovation, de la technologie moderne et des services tout au long de sa vie.

Performance électrifiée

Une gamme complète de groupes motopropulseurs électrifiés offre les performances attendues d’un Range Rover Sport. La gamme comprend deux motorisations hybrides rechargeables à autonomie étendue, des moteurs Ingenium six cylindres essence et diesel utilisant la technologie à hybridation légère et un tout nouveau V8 Twin Turbo. En 2024, la nouvelle gamme Range Rover Sport accueillera un modèle 100 % électrique.