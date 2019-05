Ramadan: voici l’heure de la rupture du jeûne au Maroc

L’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan a eu lieu dimanche 29 chaâbane 1440 de l’hégire, correspondant au 5 mai 2019.

Selon le ministère des Habous et des affaires islamiques le premier jour du Ramadan au Maroc est donc le mardi 7 mai 2019. Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois béni de Ramadan ce dimanche 29 Chaâbane 1440 de l’Hégire, après la prière d’Al-Maghrib, précisant que “les Nadirs du Royaume et les Unités des Forces armées royales associées à l’observation ont confirmé la non-observation du croissant lunaire annonçant le mois sacré de Ramadan”. De ce fait, précise le ministère, “lundi sera le 30è jour du mois de Chaâbane et le premier jour du mois sacré du Ramadan 1440 de l’Hégire correspondra au mardi 7 mai 2019”.

Pour les Marocains, le jeune commencera dans la nuit du lundi à 3h51 et la rupture du jeune est prévue le mardi 7 mai à 19h16 pour les habitants de Rabat. Un horaire qui va légèrement varier en fonction des villes.

Notons que le mois sacré de Ramadan a commencé ce lundi 6 mai dans plusieurs pays arabes du Golfe et du Moyen-Orient, ainsi qu’en Algérie et en Tunisie.

La durée de jeûne diffère d’un pays à l’autre. Ainsi, selon le Centre International d’Astronomie (CIA), le pays où les musulmans jeûneront le plus longtemps est l’Algérie (16 heures en moyenne), alors que le pays où la durée de jeûne sera la plus courte est la Somalie (environ 13 heures et 30 minutes).

Au Maroc (Rabat), il faudra attendre 15 heures et 16 minutes pour rompre le jeûne le premier jour du Ramadan, alors que la durée sera de 16 heures et 1 minute le dernier jour du mois sacré.

En Egypte (Caire), les musulmans devront patienter 15 heures et 3 minutes le premier jour, et 15 heures et 43 minutes les deux derniers jours.

En Arabie Saoudite (Riyad), la durée de jeûne variera entre 14 heures et 40 minutes (le premier jour) et 15 heures et 12 minutes (le dernier jour).

Aux Emirats arabes unis, les musulmans rompront le jeûne au bout de 14 heures et 33 minutes le premier jour, alors qu’ils attendront 14 heures et 58 minutes le dernier jour.

En Algérie, le premier jour: 15 heures et 31 minutes. Le dernier jour: 16 heures et 24 minutes.

Au Koweït, le premier jour: 14 heures et 55 minutes. Le dernier jour: 15 heures et 34 minutes.

Au Sultanat d’Oman (Mascate), le premier jour: 14 heures et 31 minutes. Le dernier jour: 15 heures et 1 minute.

Au Bahreïn (Manama), le premier jour: 14 heures et 42 minutes. Le dernier jour: 15 heures et 15 minutes.

En Jordanie (Amman), le premier jour: 15 heures et 12 minutes. Le dernier jour: 15 heures et 54 minutes.

En Palestine (Al Qods), le premier jour: 15 heures et 4 minutes. Le dernier jour: 15 heures et 46 minutes.

En Syrie (Damas), le premier jour: 15 heures et 17 minutes. Le dernier jour: 16 heures et 2 minutes.

Au Liban (Beyrouth), le premier jour: 15 heures et 15 minutes. Le dernier jour: 16 heures et 2 minutes.

En Irak (Bagdad), le premier jour: 15 heures et 15 minutes. Le dernier jour: 16 heures et 1 minute.

En Somalie (Mogadiscio), le premier jour: 13 heures et 24 minutes. Le dernier jour: 13 heures et 30 minutes.

S.L.