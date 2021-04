Ramadan: voici l’heure de la rupture du jeûne au Maroc (document)

Le mois sacré de Ramadan de l’année 1442 de l’Hégire a débuté ce mercredi au Maroc

Pour les Marocains, le jeune a commencé dans la nuit du mercredi 14 avril à 4h29, et la rupture du jeune est prévue le mercredi 14 avril à 19h05 pour les habitants de Casablanca. Un horaire qui va légèrement varier en fonction des villes. Les Marocains auront jeuné 14 heures et 35 minutes au total ce mercredi. Le dernier jour du Ramadan sera le plus long étant donné que les Marocains vont jeuner 15 heures et 36 minutes le 29ème jour, de 3h51 à 19h27.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois béni de Ramadan ce lundi 29 Chaâbane 1442 de l’Hégire, correspondant au 12 avril 2021 après la prière d’Al-Maghrib, précisant que « tous les délégués du ministère dans le Royaume et les Unités des Forces armées royales associées à l’observation ont confirmé la non-observation du croissant lunaire annonçant le mois sacré de Ramadan ».

De ce fait, le mois de Chaâbane aura épuisé ses 30 jours et le premier jour du mois sacré du Ramadan 1442 de l’Hégire correspondra au mercredi 14 avril 2021, ajoute le ministère.

« Puisse Dieu, en ce mois béni, combler de Ses faveurs SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, et de renouveler pareille occasion pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale dans les bienfaits et le bien-être, et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès, la prospérité, la sécurité et la quiétude », conclut le ministère.

Notons enfin que d’après l’astronome Hicham El Aissaoui, Aïd al-Fitr sera célébré jeudi 13 mai au Maroc, soulignant que Ramadan ne durera que 29 jours dans le Royaume. Et d’ajouter que les fonctionnaires auront droit, à cette occasion, à quatre jours de repos.

S.L.