Ramadan: Voici les horaires de la prière au Maroc

L’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan a eu lieu dimanche 29 chaâbane 1440 de l’hégire, correspondant au 5 mai 2019.

Pour les Marocains, le jeune a commencé dans la nuit du lundi à 3h51 et la rupture du jeune est prévue le mardi 7 mai à 19h16 pour les habitants de Rabat. Un horaire qui va légèrement varier en fonction des villes.

Rappelons que le mois sacré de Ramadan a commencé ce lundi 6 mai dans plusieurs pays arabes du Golfe et du Moyen-Orient, ainsi qu’en Algérie et en Tunisie.

La durée de jeûne diffère d’un pays à l’autre. Ainsi, selon le Centre International d’Astronomie (CIA), le pays où les musulmans jeûneront le plus longtemps est l’Algérie (16 heures en moyenne), alors que le pays où la durée de jeûne sera la plus courte est la Somalie (environ 13 heures et 30 minutes).

Au Maroc (Rabat), il faudra attendre 15 heures et 16 minutes pour rompre le jeûne le premier jour du Ramadan, alors que la durée sera de 16 heures et 1 minute le dernier jour du mois sacré.

