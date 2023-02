Ramadan : l’offre en produits alimentaires largement suffisante

L’offre en produits alimentaires de base à forte demande avant et durant le mois sacré de Ramadan est largement suffisante sur les marchés de la cité ocre, a affirmé, vendredi, le chef de la division des Affaires économiques et de la coordination à la wilaya de la région de Marrakech-Safi, Maâti Alga.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, en marge d’une réunion tenue par visio-conférence, en présence du wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, et des représentants des services de la wilaya concernés par l’approvisionnement des marchés et le contrôle des prix, M. Alga a expliqué que les mesures entreprises récemment par le gouvernement « ont commencé à apporter leurs fruits en ce qui concerne les prix ».

« Nous avons constaté une baisse des prix de plusieurs produits qui avaient enregistré une hausse récemment », a relevé le responsable.

Et de rappeler que les tournées de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires ont été intensifiées, soulignant que ces opérations ont été renforcées, en passant de deux à quatre commissions de contrôle qui procèdent à des tournées tout au long de la semaine.

Ces commissions assurent aussi la sensibilisation des commerçants et des fournisseurs afin de les inciter à respecter les prix et, partant, préserver le pouvoir d’achat des citoyens, tout en veillant à prendre les mesures nécessaires à l’encontre des contrevenants, a indiqué M. Alga, précisant que 500 infractions ont été relevées depuis le début de l’année en cours.

Et d’ajouter que 2,6 Tonnes de divers produits impropres à la consommation ont été détruits, alors que les procédures judiciaires nécessaires ont été engagées à l’encontre des contrevenants.

L’offre actuelle en produits de consommation dans les marchés nationaux est abondante et diversifiée, notamment ceux à forte demande avant et durant le mois sacré du Ramadan, a affirmé la Commission interministérielle de haut niveau de veille et de suivi de l’approvisionnement des marchés et des prix qui a tenu, vendredi, une réunion au siège du ministère de l’Intérieur.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur, rendu public à l’issue de cette réunion, a mis en avant la mobilisation de toutes les autorités gouvernementales, des autorités locales, des services administratifs et des établissements concernés, qui veillent au suivi des données et des indicateurs relatifs à l’approvisionnement des marchés, à l’accompagnement et à l’appui des efforts de tous les acteurs concernés parmi les producteurs, les fabricants, les fournisseurs et les distributeurs, qui se sont employés à programmer et à gérer les opérations de production, d’importation, de stockage et de distribution afin de répondre aux exigences du marché national, de manière à couvrir la demande durant la période actuelle et les semaines et mois à venir.