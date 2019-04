Ramadan: la décision inattendue d’une célèbre mosquée à Salé

Les habitants de Salé sont sous le choc. Et pour cause, la célèbre mosquée située à Hay Al Inbiat, et qui rassemble des milliers de fidèles pendant Ramadan a décidé de ne pas organiser les tarawih cette année.

La commission d’organisation a en effet annoncé, dans un communiqué, que la mosquée, après dix ans de bons et loyaux services, «pendant lequels les fidèles et les passionnés du Coran se sont rassemblés pour l’amour de l’islam», ne tiendra pas les tarawih pendant le mois sacré.

«Après plusieurs réunions de la commission, cette décision a été prise à cause des prévisions météorologiques. Il y a en effet le risque de la pluie et de la baisse des températures pendant Ramadan. On vous annonce ainsi que la prière des Tarawif n’aura pas lieu à la mosquée», peut-on lire dans le document.

La décision a choqué les habitués des lieu qui, sur la Toile, n’ont pas manqué d’exprimer leur indignation. C’est que la mosquée, et son esplanade, a rassemblé pendant plusieurs Ramadans des milliers de Slaouis qui s’y rendaient pour accomplir leurs prières.

S.L.