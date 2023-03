Ramadan: les prix du poisson continuent de flamber

Les prix du poisson ont connu une hausse vertigineuse lors de cette première semaine de Ramadan, ce qui a provoqué la colère des consommateurs.

Dans les marchés du Royaume, le kilo de crevettes coûte 130 dirhams, des sardines entre 15 et 25 dirhams, des soles entre 100 et 130 dirhams, des merlans 80 dirhams et du congre 120 dirhams.

Alors que les marchés de poissons connaissent d’habitude une grande affluence pendant le mois sacré, la hausse des prix a poussé plusieurs ménages à boycotter ce produit. Sur la Toile, plusieurs voix se sont d’ailleurs élevées, appelant le gouvernement à intervenir pour réguler les prix, surtout que la hausse ne concerne pas que les poissons, mais aussi les fruits, les légumes, la volaille et les viandes rouges.

H.M.